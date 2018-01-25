Боевики продолжают нарушать режим "тишины": ранен украинский военный

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела был ранен один украинский военный.

Согласно сводке пресс-центра штаба АТО на 18.00 боевики продолжают использование запрещеннго Минскими соглашениями крупнокалиберного оружия.

В течение сегодняшнего дня зафиксировано 2 факта нарушения режима "тишины".

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"На Донецком направлении противник из 120-мм минометов вел огонь по опорным пунктам украинской армии вокруг Новотроицкого. Также из гранатометов различных видов боевики обстреляли наши позиции неподалеку Водяного на Приазовье", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрела один военный ВСУ получил ранения. Сейчас военные медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, 23 янаваря в результате минометного обстрела боевиков один украинский военный погиб.