Боевики продолжают нарушать режим "тишины": ранен украинский военный
В течение сегодняшнего дня зафиксировано 2 факта нарушения режима "тишины".
Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела был ранен один украинский военный.
Согласно сводке пресс-центра штаба АТО на 18.00 боевики продолжают использование запрещеннго Минскими соглашениями крупнокалиберного оружия.
В течение сегодняшнего дня зафиксировано 2 факта нарушения режима "тишины".
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"На Донецком направлении противник из 120-мм минометов вел огонь по опорным пунктам украинской армии вокруг Новотроицкого. Также из гранатометов различных видов боевики обстреляли наши позиции неподалеку Водяного на Приазовье", - говорится в сообщении.
Вследствие обстрела один военный ВСУ получил ранения. Сейчас военные медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
Как сообщал УНИАН, 23 янаваря в результате минометного обстрела боевиков один украинский военный погиб.