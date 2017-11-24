Серия диверсий в Донецке на фоне событий в "ЛНР" вызвала панику среди боевиков – ИС

Серия диверсий против штабных структур «1 АК ДНР», дислоцированных в Донецке, в ночь с 22.11 на 23.11 на фоне событий в «ЛНР», вызвала серьезный резонанс в среде как боевиков «1-го АК ДНР», так и среди местного населения.

Читайте такжеПосле побега Плотницкого из Луганска его сайт больше недоступен

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», командование «1-го АК ДНР» отдало приказ командирам подчиненных подразделений и частей любым способом пресекать распространение слухов о данных диверсиях среди личного состава, вплоть до ареста и содержания на гауптвахте распространителей подобных слухов из числа «военнослужащих».

«Одновременно зафиксировано распространение слухов агентурой «МГБ ДНР» в Донецке о проникновении в город «украинской ДРГ» (ныне якобы обезвреженной) с целью «подрыва канализации в Донецке», – сообщили в ИС.