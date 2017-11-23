В "ДНР" заявляют, что готовы обменять пленных до Нового года

Глава террористической "ДНР" Александр Захарченко заявил о готовности к обмену пленных, который должен состояться до Нового года. Об этом Захарченко заявил на пресс-конференции, передает "РИА Новости-Украина".

"Обмен пленными состоится до Нового года. Донецк к этому готов", - сказал Захарченко.

Читайте такжеСписки на обмен пленными с "ДНР" и "ЛНР" уже согласованы - СМИ

При этом в пресс-службе Захарченко заявляют, что сейчас идет согласование списков сторонами обмена.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил Медведчуку, что "сделает все от него зависящее", чтобы провести обмен пленными с Украиной.

После просьбы Медведчука Путин провел телефонный разговор с главарями российских боевиков на Донбассе.

Украинская сторона Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске неоднократно предлагала обмен заложниками по формуле «313 на 88 человек». Читайте нас в Viber