Сутки в АТО: боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ с применением тяжелых минометов и БМП

За прошедшие сутки российско-оккупационные бандформирования 24 раза обстреляли позиции сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

«Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушили перемирие. В ходе 17 обстрела украинские военные жестко отвечали врагу из оружия, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий потерь среди украинских защитников нет», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Донецкой области задержали экс-командира батальона боевиков

Как и несколько дней подряд, основная активность противника была зафиксирована на Донецком направлении.

Так, вечером и ночью боевики дважды из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов обстреляли украинские позиции неподалёку от Майорска, Авдеевки, Опытного. Из этого же оружия оккупанты открывали огонь на подступах к шахте Бутовка. А неподалёку от Зайцево применяли вооружение БМП.

На Луганском направлении боевики дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по защитникам Лобачева. А из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты сил АТО возле Станицы Луганской, Валуйского, Крымского.

На Приморском направлении под огонь вражеских гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции возле Широкино, Павлополя и Водяного. А неподалеку от Березово кроме гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник применял вооружение БМП.

Как сообщал УНИАН, в случае силового сценария на Донбассе, по словам начальника Генштаба Муженко, потери составят до 12 тысяч военных за 10 дней.