Двое пограничников погибли в результате подрыва на взрывном устройстве в Луганской области

19:49, 28 сентября 2017
Война
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Военнослужащие подорвались на неизвестном взрывном устройстве, оба погибли на месте.

Пограничники погибли на месте / фото УНИАН

Двое пограничников погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на участке отдела пограничной службы «Станично-Луганское» в Луганской области, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Сегодня, около 17 часов, на участке отдела «Станично-Луганское» на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое военнослужащих состава пограничного наряда. Оба охранника границы погибли на месте», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что к месту происшествия вызвана карета скорой помощи, также прибыл начальник пограничного отряда. В региональном управлении и управлении отряда создана ситуационная группа.

«Государственная пограничная служба Украины выражает соболезнования семьям погибших пограничников. С целью объективного изучения всех обстоятельств этого трагического события ведомство информирует Военную прокуратуру, Национальную полицию, а также представителей международных миссий, работающих в зоне проведения антитеррористической операции», - добавили в ведомстве.

Как сообщал штаб АТО, в целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

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