В зоне АТО боевики 15 раз нарушили перемирие, используя пулеметы и гранатометы

В целом, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий потерь среди защитников нет, передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, вечером пророссийские наемники и дальше продолжали обстреливать защитников Авдеевки. Правда, теперь используя только стрелковое оружие. Кроме того, на Донецком направлении вражеские гранатометы различных видов работали вблизи Песок, а крупнокалиберные пулеметы – на подступах к Невельскому.

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"На Приморском направлении ночью оккупанты обстреляли силы АТО в районе Широкино и Талаковки. На Луганском направлении вечером под гранатометний огонь противника попали наши опорные пункты в районе Лобачево и Станицы Луганской. А факты использования боевиками стрелкового оружия зафиксированы возле Крымского", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, командиры боевиков позволили им сбивать беспилотники миссии ОБСЕ.