Боевики похитили молодого парня на пункте пропуска в Станице – правозащитники

На КПВВ "Станица Луганская" боевики похитили парня 1995 года рождения, который подрабатывал грузчиком. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской правозащитной группы (ХПГ).

Читайте такжеВ Станице Луганской начал действовать круглосуточный патруль ОБСЕНиколай Петухов помогал людям переносить сумки между КПВВ с украинской стороны пункта к пропуску со стороны боевиков и этим зарабатывал на жизнь. Деньги, которые он получал, были единственными средствами для него и пожилой матери в течение последнего года.

"31 августа около полудня Николай прошел КПВВ со стороны Украины. Далее на пункте пропуска со стороны боевиков его остановили вооруженные люди, которые о чем-то расспрашивать парня. Этому есть свидетели. Далее вооруженные боевики отвели Николая в сторону. С того момента связь с ним оборвалась и поныне о нем ничего не известно", - указывается в сообщении ХПГ.

Мать похищенного парня обратилась за помощью к ним и ОБСЕ.

Отмечается, что неделю назад на том же самом КПВВ боевики уже похищали другого парня, который также переносил грузы. Впоследствии тело молодого мужчины обнаружили в оккупированном Луганске.

"На данный момент родственники сообщили только его имя - Алексей. Через три дня труп молодого человека со следами насильственной смерти был найден возле одного из кафе в оккупированном Луганске", - добавили в ХПГ.

Ранее сообщалось, что в Луганске оккупанты бросили в тюрьму украинского блогера Эдуарда Неделяева. Он много писал в Facebook про Луганск и жизнь в оккупированном городе, о том, как он меняется. На "суде" террористов ему объявили приговор - 14 лет тюрьмы за "госизмену".