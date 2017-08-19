Миссия ОБСЕ разместила наблюдателей в Станице Луганской

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на постоянной основе будут осуществлять мониторинг ситуации в Станице Луганской. Об этом миссия сообщает в Twitter.

Читайте такжеОбе стороны на Донбассе продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей - ОБСЕ«Сегодня СMM ОБСЕ разместила наблюдателей на передовой патрульной базе для работы 24/7 в важном месте - в Станице Луганской», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что это позволит наблюдателям расширить возможности осуществления мониторинга, быть ближе к людям и более подробно отчитываться об их потребностях и тревогах.

«Пришло время, хотя уже давно надо было сторонам сделать свои шаги - необходимо прекратить огонь, провести разминирование и развести силы и средства», - отметили в СММ.