Танки, гаубицы и грузовики: наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали военную технику

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что на оккупированных территориях Донбасса зафиксировала размещение гаубиц, танков, военных грузовиков и другой бронетехники. Об этом говорится в отчете Миссии за период с 19.30 29 августа по 19.30 30 августа.

В частности, говорится, что, в нарушение определенных координат отвода вооружения от линии разграничения, в районах, которые не контролируются правительством Украины, на основе данных воздушного наблюдения от 28 августа были обнаружены четыре самоходные гаубицы на тренировочном полигоне на расстоянии 3,7 км восточнее и юго-восточнее Тернового (57 км восточнее Донецка).

Также СММ зафиксировала на указанном полигоне в Терновом 49 танков и еще 37 танков на территории военной базы на расстоянии 3,2 км западнее Мануиловки (65 км восточнее Донецка). Кроме того, наблюдатели видели на расстоянии около 3 км южнее Луганска, как грузовик перевозил танк Т-72.

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Кроме того, СММ зафиксировала боевые бронированные машины, другую бронетехнику военного типа и военные грузовики в зоне безопасности, где вооружения не должно быть. Так, на оккупированных территориях СММ видела свежие следы, которые, по оценке миссии, были оставлены танком Т-72 и от боевой машины пехоты БМП-2 недалеко от Калинового (в 60 км западнее Луганска). Также наблюдатели видели свежие следы, которые, по оценке миссии, принадлежали не менее девяти бронетранспортерам МТ-ЛБ, между Кадиевкой (прежнее название Стаханов, в 50 км западнее Луганска) и Ирмино (в 54 км западнее Луганска).

Кроме того, по данным воздушного наблюдения от 28 августа, было обнаружено два вида бронетехники военного типа возле села Пикузы (прежнее название Коминтерново, в 92 км южнее Донецка). Миссия также обнаружила еще пять видов бронетехники военного типа и около 50 грузовиков недалеко от Кальмиусского (прежнее название Комсомольское, в 42 км юго-восточнее Донецка) в той зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено 5 пунктом Минского меморандума от 19 сентября 2014 года.