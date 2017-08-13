"Идеальный разведчик": журналисты узнали подробности о новом украинском беспилотнике

Волонтеры из Черкасс и Киева создали и адаптировали к потребностям украинских военных уникальный беспилотник. Разработку назвали "Маргарита". Некоторые подробности о ней сообщает "5 канал".

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Черкасские и киевские мастера создавали воздушного разведчика "с нуля". Небольшое летательне устройство фиксирует позиции врага быстро и бесшумно. Разработчики говорят, что его не способны зафиксировать даже прогрессивные системы слежения.

"Это универсальная машина, она работает как корректировщик огня, как дальний разведчик. Это птица, которая летит дальше и дольше, чем те, которые стоят на вооружении", - рассказывает разработчик беспилотной системы с позывным "Мастер".

Маргариту" пока тестируют, а волонтеры уже анонсируют сбор средств на следующий проект – "Тарас". Назвали его в честь молодого ученого – разработчика беспилотников, который преждевременно погиб.

Система "Тарас" будет состоять из двух самолетов-разведчиков, которые будут работать в тандеме. Новые беспилотники назовут "Гром" и "Молния". Сейчас волонтеры собирают на них деньги.