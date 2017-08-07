Нелетающие беспилотники: американские Raven оказались непригодными в условиях войны на Донбассе

Значительная часть предоставленной Западом военной помощи Украине используется неэффективно или не используется по разным причинам. Об этом говорится в материале волонтера фонда "Повернись живим" Виталия Дейнеги на "Украинской правде".

В частности, он пояснил ситуацию на примере американских беспилотных летательных аппаратов Raven: они не рассчитаны на войну с высокотехнологичным противником, который имеет современные средства радиоэлектронной борьбы на территории с большим количеством линий электропередач и в условиях суровой украинской зимы.

"Такой комплекс способен летать на расстояния до 10 километров. Фактически же военные смогли подтвердить пуски на максимальную дальность в 6 км, после чего самолет начинал терять управляемость, или качество картинки падало до неприемлемого. Линия электропередач или любой другой источник электромагнитного излучения на маршруте следования может стать причиной еще большего сокращения расстояния", - отметил Дейнега.

Кроме того, передача сигнала ведется по незащищенному аналоговому каналу, а следовательно, при наличии оборудования его могут смотреть обе стороны.

То есть фактически этот беспилотник пригоден для войн где-то в Африке и Афганистане, где противник имеет в основном легкое стрелковое оружие.

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И в условиях позиционной войны с технически сильным противником эти комплексы оказались техникой одного класса с бытовыми квадрокоптерами. Более того, по возможностям они уступают беспилотникам отечественного производства, в частности "Лелеке-100".

"И это лишь часть проблемы. Дело в том, что эффективность беспилотного комплекса определяется, в первую очередь, квалификацией экипажа. Подготовка этих экипажей проходила в Соединенных Штатах и Житомире. Вполне очевидно, в Житомире качество такой подготовки было значительно ниже", - добавил волонтер.

Кроме того, значительное количество людей, которые прошли эту подготовку, уже демобилизировалось или получило другие должности.

Еще одним существенным недостатком комплекса оказалась его балансовая цена: солдаты часто боятся запускать его, ведь после потери есть риск понести за это материальную ответственность, хотя и существует процедура списания.

Дейнега напомнил, что цена предоставленных Украине комплексов составила 12 миллионов долларов. И, очевидно, эта недешевая помощь не имела существенного влияния на ход боевых действий.

Ранее советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин заявлял, что американские беспилотники стоимостью в миллионы долларов, которые должны были помочь Киеву в боевых действиях против пророссийских боевиков на Донбассе, оказались неэффективными из-за возможности их перехвата и взлома.