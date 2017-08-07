Недалеко от Марьинки погиб украинский военный - штаб
18:52, 07 августа 2017Война
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На Донецком направлении под гранатометный огонь попали украинские опорные пункты в районе Невельского.
Боевики обстреляли позиции ВСУ неподалеку Марьинки / фото УНИАН
Недалеко от Марьинки от пули вражеского снайпера погиб украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
В штабе отмечают, что на Приморском направлении днем полной тишины не было.
«Около 13 часов от пули вражеского снайпера погиб наш боец недалеко от Марьинки», - говорится в сообщении.
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Также бандиты выпустили 2 мины калибра 120 миллиметров по позициям сил АТО на подступах к Широкино.
На Донецком направлении под гранатометный огонь попали украинские опорные пункты в районе Невельского.
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