Недалеко от Марьинки погиб украинский военный - штаб

Недалеко от Марьинки от пули вражеского снайпера погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В штабе отмечают, что на Приморском направлении днем полной тишины не было.

«Около 13 часов от пули вражеского снайпера погиб наш боец недалеко от Марьинки», - говорится в сообщении.

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Также бандиты выпустили 2 мины калибра 120 миллиметров по позициям сил АТО на подступах к Широкино.

На Донецком направлении под гранатометный огонь попали украинские опорные пункты в районе Невельского.