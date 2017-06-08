Жебривский: Авдеевка с водой, но частично – без газа
На Донбассе поврежден магистральный газопровод "Макеевка-Авдеевка".
Жители Авдеевки обеспечены водой, однако в городе частично отсутствует газ.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
«Авдеевка с водой, но частично – без газа. Только что восстановили водоснабжение в Авдеевке и дали людям воду, как поступило сообщение о повреждении магистрального газопровода «Макеевка-Авдеевка». Предварительно – в результате боевых действий.
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Для установления места повреждения выехала бригада из трех человек. По завершению осмотра можно будет проводить восстановительные работы», – написал Жебривский.
Он сообщил, что было решено временно отключить от газоснабжения 7 близлежащих поселков – около 3 тысяч абонентов.
«По состоянию на 9 часов в Авдеевку газ подается частично. Без газа остаются жители частного сектора так называемой Старой Авдеевки и окрестных поселков. Авдеевский коксохим в производстве природный газ не использует, следовательно на производственный процесс предприятия отсутствие газа в городе не влияет.