Жители Авдеевки обеспечены водой, однако в городе частично отсутствует газ.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Авдеевка с водой, но частично – без газа. Только что восстановили водоснабжение в Авдеевке и дали людям воду, как поступило сообщение о повреждении магистрального газопровода «Макеевка-Авдеевка». Предварительно – в результате боевых действий.

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Для установления места повреждения выехала бригада из трех человек. По завершению осмотра можно будет проводить восстановительные работы», – написал Жебривский.

Он сообщил, что было решено временно отключить от газоснабжения 7 близлежащих поселков – около 3 тысяч абонентов.

«По состоянию на 9 часов в Авдеевку газ подается частично. Без газа остаются жители частного сектора так называемой Старой Авдеевки и окрестных поселков. Авдеевский коксохим в производстве природный газ не использует, следовательно на производственный процесс предприятия отсутствие газа в городе не влияет.