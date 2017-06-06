ЛЭП возле Авдеевки отремонтировали: восстановление водоснабжения запланировано на 7 июня

Линия электропередач возле Донецкой фильтровальной станции отремонтирована, работы по подключению ее к электроснабжению и возобновлению водоснабжения Авдеевки запланированы на 7 июня.

Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил в Twitter.

«Авдеевка. По состоянию на 16:00 6 июня ремонтные работы линий электропередач завершены, напряжение подано на линию Макеевка - Авдеевский коксохимический завод №2», - говорится в сообщении.

«Работы по подключению Донецкой фильтровальной станции и возобновлению водоснабжения запланированы на 7 июня», - добавил Зубко.

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Как сообщал УНИАН, вечером 3 июня российско-террористические войска в очередной раз обстреляли из минометов Донецкую фильтровальную станцию, в результате чего она была обесточена.

Станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии разграничения: Авдеевку (около 22 тыс. жителей), Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевку и Спартак. За время военных действий станция неоднократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работу останавливали.