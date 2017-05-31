Боевики под Мариуполем самовольно заселяются в дома выехавших жителей – ИС

В оккупированных населенных пунктах Новоазовск и Седово зафиксированы множественные случаи самовольного заселения боевиков «ДНР» в дома людей, выехавших с началом боевых действий на свободную территорию Украины.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«После передислокации командных структур «9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР» из н.п. Безымянное в н.п. Седово, в н.п. Новоазовск и н.п. Седово зафиксированы множественные случаи самовольного заселения боевиков в дома, жители которых с началом боевых действий выехали на неоккупированную территорию. Данная ситуация вызывает недовольство среди местных жителей и «руководства» Новоазовского района», – говорится в сообщении.

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В то же время, в Седово оккупационными властями введены усиленные меры безопасности - на въездах в н.п. обустроены новые блокпосты, на которых дежурят бойцы бандформирования «отдельный полк специального назначения «Бастион» «МВД ДНР» (часть этого подразделения с начала 2017 находится на южном направлении с задачами осуществления фильтрационных мероприятий в среде местного населения в н.п. Безыменное, Новоазовск, Седово, Обрыв, Холодное, Самсоново, Маркино). Въезд в населенный пункт осуществляется по спецпропускам (из гражданских лиц пропускают только тех, кто имеет прописку в н.п. Седово).