В районе Светлодарской дуги погибли трое бойцов ВСУ, которые пытались спасти товарища

Трое украинских военных, спасая своего раненого сослуживца, героически погибли в районе Светлодарской дуги, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Один из них, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность ручную гранату. Однако парню не удалось реализовать свой план, и от ранений он скончался на месте.

Командование части организовало поиск военнослужащих. Их тела были найдены, однако эвакуировать их не удалось в результате сильного огневого противодействия противника.

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В настоящее время проводится процедура по возврату тел военнослужащих.

"Однако враг продолжает манипулировать общественным мнением и пытается дискредитировать Вооруженные силы Украины. Так, на одном из российских сайтов появилась информация о принадлежности погибших украинцев к диверсионно-разведывательной группе, что не соответствует действительности", - говорится в сообщении штаба.