Один погибший и семеро раненых: в штабе отчитались о сутках в АТО

Боевики на Донбассе за минувшие сутки 63 раза открывали огонь по опорным пунктам сил АТО. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

Кроме того, в результате обстрелов один украинский военный погиб, еще семеро получили ранения.

«На Приморском направлении из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям вблизи Водяного. Огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов и пулеметов крупных калибров враг накрывал опорные пункты под Красногоровкой. По защитникам Гнутово противник применял минометы калибра 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы, пулеметы крупных калибров и стрелковое оружие, а по оборонцях населенного пункта Славное – 82-миллиметровые минометы», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что позиции возле Широкино и Новотроицкого враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а опорные пункты неподалеку Павлополя и Марьинки – из гранатометов различных систем. По морским пихотинцах в районе Лебединского противник вел огонь из пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия, а позиции вблизи Чермалыка обстрелял из стрелкового оружия. В районе Гнутово и Новотроицкого действовали вражеские снайперы.

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«На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал позиции вблизи Авдеевки. По опорным пунктам наших войск в районе Луганского враг стрелял из 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Позиции под Невельським обстреливал из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия, а 82-миллиметровые минометы и пулеметы крупных калибров применял вблизи шахты «Бутовка» и Каменки», - сообщили в пресс-центре.

Также из БМП, минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем противник вел огонь по защитникам Зайцево, а с 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – по оборонцях Троицкого. В районе Авдеевки активно действовали вражеские снайперы.

«На Луганском направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров противник бил по опорным пунктам вблизи Крымского и Новозвановки. 82-миллиметровые минометы враг применил во Катериновка, а по защитникам Троицкого вел огонь из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов и пулеметов крупных калибров противник бил по позициям вблизи Новоалександровки, а защитников Валуйского и Станицы Луганской обстреливал из противотанковых гранатометов», - отметили в пресс-центре штаба.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения на адекватное открытие огня в ответ.

Как сообщал УНИАН ранее, на Луганщине двое гражданских подорвались на растяжке, установленной оккупантами. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«1 мая э.г. в районе населенного пункта Михайловка местные жители подорвались на растяжке, один из них погиб. Местная оккупационная власть пытается скрыть факт установки минных заграждений военнослужащими инженерно-саперного подразделения так называемых «ВС «ЛНР» и обвиняет диверсионно-разведывательную группу сил АТО», - говорится в сообщении.