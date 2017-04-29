Миссия ОБСЕ заявляет об обстреле наблюдателей в Луганской области

В Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют об обстреле наблюдателей вблизи Крутой Горы и взрыве неподалеку от патруля СММ вблизи Молодежного в Луганской области. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

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"28 апреля патруль миссии в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на блокпосту "ЛНР", расположенном примерно в 1,5 км юго-западнее подконтрольного "ЛНР" н. п. Молодежное (63 км северо-западнее Луганска), где наблюдатели разговаривали с вооруженным членом "ЛНР", - говорится в сообщении.

В 12:17 члены патруля СММ направились к своим автомобилям, чтобы уехать из этого района, когда тот же самый член "ЛНР" стал махать им рукой, указывая на то, чтобы патруль быстро покинул этот район. В 12:20, уже находясь в автомобилях, наблюдатели услышали взрыв. По их оценкам, это был взрыв в воздухе примерно за 50-100 метров к северо-западу. В то же время команда миссии увидела облако черного дыма, поднимавшегося над указанным ранее местом, однако с расстояния место удара не было видно. Определить причину этого взрыва не удалось.

Патруль СММ немедленно уехал из этого района и благополучно вернулся на свою базу в подконтрольном "ЛНР" н. п. Кадиевка (бывший Стаханов, 50 километров западнее Луганска).

В тот же день другой патруль СММ в составе пяти сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на наблюдательном пункте примерно в 50 метрах западнее позиции "ЛНР", расположенной в 1 километре северо-западнее подконтрольного "ЛНР" н. п. Крутая Гора (16 километров от Луганска).

Около в 10:35, когда все члены патруля миссии были возле своих автомобилей, они услышали выстрел из стрелкового оружия примерно в 40-50 метрах к югу. Команда СММ не смогла определить тип примененного оружия и направление огня. Патруль миссии немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу в н. п. Луганск.

В обоих случаях СММ известила об этом Совместный центр по контролю и координации, а также обратилась в СЦКК с запросом разобраться с этими инцидентами.