В ОБСЕ рассказали о систематическом препятствовании боевиками работе миссии на Донбассе

Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет о препятствовании работе миссии со стороны боевиков на Донбассе, в частности, незаконные вооруженные формирования систематически ограничивают свободу перемещения наблюдателей и обстреливают беспилотники СММ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сообщил на брифинге в Киеве.

«Стороны, в частности те, кому принадлежит фактический контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей, часто отказываются разрешать делать нам нашу работу, они препятствуют нашей работе по мониторингу, они подрывают нашу способность верифицировать выполнение достигнутых договоренностей, тем самым они отказывают себе восстановить доверие, которого им так не хватает», - заявил он.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ заявила об обстреле ее беспилотника на Донбассе

По словам Хуга, на прошлой неделе было зафиксировано 29 случаев ограничения свободы перемещения наблюдателей, 9 раз – в подконтрольных украинскому правительству районах и 20 раз в районах, которые не контролируются правительством.

«В двух случаях на территории так называемой «ДНР» были совершены выстрелы в непосредственной близости от наблюдателей», - добавил Хуг.

В целом он отметил, что в течение последних двух месяцев была серия инцидентов, когда в отношении невооруженных гражданских наблюдателей происходили насильственные действия.

«Жестокие попытки препятствования нашей работе по мониторингу и верификации совершались и по отношению к нашим беспилотникам. Недавний инцидент произошел 2 дня назад на южной окраине Луганска, который контролируется так называемой «ЛНР», – наши наблюдатели были вынуждены развернуть беспилотник после того, как он попал под обстрел из стрелкового оружия», - отметил Хуг.