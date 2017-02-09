За 15 часов текущих суток боевики 34 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб

Об этом на свое странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО. "Несмотря на достигнутые договоренности Трехсторонней контактной группы от 01.02.2017 о прекращении огня с 00.00 9 февраля вдоль всей линии разграничения сторон российско-оккупационные войска продолжают обстрелы наших позиций. По состоянию на 15.00 противник совершил 34 обстрела позиций украинских войск с применением широкого спектра имеющегося вооружения, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

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По данным штаба АТО, наибольшую активность противник проявляет на Донецком направлении в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Опытное, Пески, Шахта Бутовка, Верхнеторецкое. Несоблюдение боевиками указанных договоренностей свидетельствует о том, что российская сторона, которая согласовала режим прекращения огня, в настоящее время их действия не контролирует, отмечают в штабе.

"В свою очередь, Вооруженные силы Украины строго соблюдают режим тишины и ответный огонь не открывают", - заметили в пресс-центре штаба АТО.