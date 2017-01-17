Тука рассказал, почему осенью может начаться освобождение Донбасса

Об этом заявил Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает Апостроф.

"Последних полгода финансирование псевдоправительств в ОРДЛО продолжает сокращаться с каждым месяцем. Об этом, не скрываясь, на своих интернет-порталах пишут и сами боевики. Соответственно, такие сокращения будут и дальше. Конечно, будет социальная нестабильность в регионе, нарастать недовольство населения", - рассказал он.

По некоторым данным, которые Туке передавали еще в октябре, в отдельных районах Луганской области уже до 75% людей, которые являются гражданами Украины и сражаются с оружием в руках против украинской армии, готовы добровольно сложить оружие. Однако они боятся ответственности за то, что натворили.

"Из этого можно сделать вывод, что осенью 2017 года может начаться освобождение Донбасса. По оценкам Генштаба, на это уйдет 3-4 месяца. Конечно, многое будет зависеть от России. В том, что регулярные части российской армии покинут территорию по приказу, сомнений нет", - считает Тука.

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Другое дело, продолжил замминистра, сколько понадобится времени для того, чтобы их вывести с территории Украины вместе с вооружением.

"За три года они натащили на Донбасс невероятное количество железа. И я сомневаюсь, что русские согласятся оставлять его Украине. Либо они его будут уничтожать подрывами, либо, что наиболее вероятно, будут его эвакуировать назад в Россию. Сколько понадобится на это времени – не готов сейчас сказать", - отметил он.

Но проблема, с которой столкнется Украина, продолжил Тука, будет намного серьезней и жестче, намного опаснее, чем восстановление каких-то разрушенных заводов на Донбассе, разрушенных шахт.

"Потому что восстановить человеческий потенциал будет практически невозможно. Подавляющая часть интеллектуальной элиты, активного бизнеса, уже давно покинула эту территорию. Не важно, в каком направлении, но они ее покинули. По опросам, около 75% переселенцев уже не вернутся на освобожденную территорию. С каждым днем таких людей будет становиться только больше, а не меньше. Показатель социального среза населения, которое будет проживать на освобожденных территориях, будет очень большой проблемой для Украины. С одной стороны, это будет концентрация неимоверного количества пенсионеров, а с другой стороны – большое количество деморализованных людей", - убежден он.