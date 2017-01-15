Освобождение Донбасса может начаться осенью - Тука

Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил в эфире Еспресо.TV.

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Он отметил, что вопросы освобождения от российской оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, ведь, по его мнению, для возвращения аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.

"Относительно возвращения Донбасса, у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего - невоенным способом, и я на это очень надеюсь", - подчеркнул Тука.

По его словам, это произойдет не потому, что Украина согласится провести выборы на Донбассе, а за то, что Россия просто прекратит экономическую поддержку этих территорий из-за давления.

"По любым расчетам любых экспертов, если только прекратится экономическая поддержка, даже если оставить на весах военную составляющую, то центральному правительству Украины понадобится максимум три месяца, чтобы навести там порядок", - пояснил Тука.