За сутки в зоне АТО ранили одного украинского военного - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За сутки вследствие боевых действий погибших среди украинских военнослужащих не было. Один военнослужащий был ранен в районе населенного пункта Новоалександровка", - сообщил он.

По словам Мотузяника, на Луганском направлении главным событием минувших суток стало боевое столкновение между силами АТО и противником, которое произошло в районе населенного пункта Новозвановка.

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«Еще ночью около 2 часов наши позиции были расстреляны. Затем две короткие провокации там произошли уже днем, после 16 часов. И наконец группа боевиков в составе 16 человек пошла в атаку, при этом их прикрывал минометный огонь», - сообщил Мотузяник.

По его данным, в конце концов, наткнувшись на организованную оборону и меткий ответный огонь со стороны сил АТО, оккупанты отступили. Чуть позже состоялась еще одна неудачная попытка вражеского наступления. Обе атаки длились по 50 минут, украинские войска потерь в этом бою не понесли, отметил представитель Минобороны.

Мотузяник также сообщил, что вражеские обстрелы произошли в районе населенных пунктов Станица Луганская и Новоалександровка, но при этом враг не применял тяжелого вооружения.

«Таким образом, за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 15 вражеских обстрелов и одно боевое столкновение», - отметил он.

Согласно его данным, на Донецком направлении за минувшие сутки обстрелы происходили практически на всех рубежах во второй половине дня. Тяжелого вооружение враг не применял. Но обстрелы были длительными – от 30 минут до 2,5 часов.

«Всего за сутки на Донецком направлении произошло 9 вражеских обстрелов», - сказал Мотузяник.

По его словам, на Мариупольском направлении в населенных пунктах Талаковка и Широкино противник вчера трижды обстреливал позиции сил АТО из минометов. При этом вражеский огонь из легкого вооружения там не утихал почти целый день – с 12 часов и до позднего вечера.

«Всего на Мариупольском направлении за сутки зафиксировано 23 вражеских обстрела», - сообщил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки боевики 48 раз обстреляли позиции украинских военных.