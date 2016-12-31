Минометные обстрелы и бой возле Попасной: штаб АТО рассказал, как прошли сутки на Донбассе

Об этом на свое странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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Так, на Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Водяному, Талаковке, Павлополю, Марьинке, Широкино, Лебединскому и Гнутово.

Как отмечается, на Луганском направлении из 82 миллиметровых минометов оккупанты стреляли по Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Станице Луганской, Новозвановке, Кондрашевке Новой, урочищу Красное Гнилище и Новоолександровке.

По данным штаба, на Донецком направлении стреляли из стрелкового оружия – по Троицкому, Авдеевке, Луганскому, Зайцево, Южному, Верхнеторецкому и Опытному.

Вместе с тем, согласно сообщению, в районе Попасной произошло боевое столкновение. Нападение боевиков отбито, противник понес потери и отступил.