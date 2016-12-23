Генштаб ВСУ о ситуации на Светлодарской дуге: ночь прошла неспокойно, есть погибшие

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал заместитель начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Волошин.

"Ночь прошла неспокойно. На 7:00 утра вообще в зоне АТО зафиксировано 9 обстрелов, 6 из них - по нашим позициям на Светлодарськой дуге. Проверяют информацию о том, что боевики снова пытались штурмовать наши позиции", - говорит Волошин.

По его словам, за сутки в зоне АТО зафиксировано 19 обстрелов, и больше всего на Светлодарськой дуге.

"Ситуация там остается сложной. Вообще в зоне АТО за прошедшие сутки зафиксировано 19 обстрелов и больше всего на Светлодарськой дуге. Вчера боевики дважды пытались штурмовать под прикрытием минометов, а также артиллерии. Вчера вечером, в 22:00, они также увеличили интенсивность обстрелов", - рассказал представитель Генштаба.

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Волошин рассказал, что потери среди украинских военных есть, но уточнения будут позже.

"К сожалению, есть потери среди украинских военных. О них будет сообщено представителем Министерства обороны по вопросам АТО чуть позже. Но говорят, что вчера боевики впервые за долгое время вели обстрелы из 152-миллиметровой артиллерии по населенным пунктам. Таких три обстрела - два из них в первой половине дня, а после обеда также обстреливали населенный пункт Мироновский", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по информации координатора проекта «СтопТерор» Семен Кабакаева, на Светлодарськой дуге вблизи Дебальцево Донецкой области в плену у боевиков погибли трое украинских военнослужащих.