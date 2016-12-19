Бои на Светлодарской дуге: миссия ОБСЕ зафиксировала почти 3 тысячи взрывов

Об этом говорится в отчете миссии за выходные.

"Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области одновременно 17 и 18 декабря, в том числе около 700 и 2900 взрывов в указанном порядке, по сравнению с около 100 взрывами в предыдущий отчетный период. Большинство нарушений режима прекращения огня было зафиксировано в районах вокруг Светлодарска и Дебальцево", - говорится в отчете.

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Так, 18 декабря во время пребывания в контролируемом правительством Украины Светлодарске в течение 6 часов наблюдатели слышали 700 взрывов, из которых 680, по их оценке, были вызваны запуском 122-мм артиллерийских снарядов на расстоянии 5-6 км и 8-10 км с северо-запада. Наблюдатели считают, что запуск этих артснарядов был исходящим огнем по противоположным позициям. Также миссия зафиксировала очередь из 20 выходных выстрелов из танков на расстоянии 3-10 км на юго-запад.

Около 17.00 миссия наблюдала отсутствие света в Светлодарске, но примерно через четыре часа подача электроэнергии была возобновлена.

При этом отмечается, что 18 декабря, находясь в подконтрольном боевикам "ДНР" Дебальцево, наблюдатели миссии слышали 43 взрыва, вызванные применением ракетных систем залпового огня, а также 1,9 тыс. взрывов, вызванные выстрелами из оружия неустановленного происхождения. Все эти взрывы произошли на расстоянии 2-10 км севернее и северо-западнее от места пребывания наблюдателей. По их оценке, из района Дебальцево это был исходящий огонь по противоположным позициям.

Также представители миссии, находясь в примерно трех километрах северо-восточнее Дебальцево, слышали около 70 взрывов, которые, по их оценке, были вызваны артиллерийскими снарядами на расстоянии около 7 км на северо-запад.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря боевики атаковали украинских военных на Светлодарской дуге. Всего было осуществлено три огневых налета продолжительностью от трех до шести часов каждый. В результате боевых действий пять украинских военнослужащих погибли, шесть получили ранения, еще десять - травмы и контузии. По данным штаба АТО, это самые тяжелые потери ВСУ за последние 5 месяцев.