Силы АТО взяли в плен боевика, предположительно российского разведчика - журналист

На Донбассе на Светлодарской дуге силы АТО взяли в плен одного из боевиков. По предварительным данным это может быть кадровый российский военный. Об этом написал военный журналист Роман Бочкала на своей странице в Facebook.

Бочкала сообщил, что пленного нашли украинские медики, он был ранен.

«Нашим удалось взять в плен одного противника. Его нашли украинские военные медики. Он был ранен, был в форме типа "горка", без военных опознавательных знаков», - написал журналист.

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Журналист отметил, что есть основания считать его разведчиком, который имеет отношение к ГРУ или же к ВС России. Впрочем, пока эта информация устанавливается.

«Представился по фамилии Морозов, но на деле оказалось, что его настоящая фамилия Ляпин. Есть основания считать, что он не просто сепаратист, а разведчик, гражданин России и имеет отношение к российскому ГРУ или вооруженным силам России. Сейчас эта информация устанавливается», - написал он, добавив «Суть - взяли пленного, который может быть российским военным».

Напомним, во время атаки боевиков на Светлодарской дуге в воскресенье, 18 декабря, пятеро украинских военных погибли, а шестеро ранены: четверо бойцов получили легкие ранения и два – средней степени тяжести.

В районе Светлодарской дуги около 6 утра 18 декабря российско-оккупационные войска начали артиллерийскую подготовку с применением минометов и ствольной артиллерии.

"Украинские бойцы приняли бой, в ходе которого перехватили инициативу, отбросили противника и осуществили контратаку во фланг противнику. Враг был вынужден отойти, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства", - рассказали в штабе. По данным разведки, потери противника составили не менее 25 человек убитыми и до 30 раненых.