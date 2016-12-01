Боевики обстреляли Авдеевку, на Мариупольском направлении били из БМП - штаб
С полуночи и до 18.00 российско-оккупационные войска 21 раз вели огонь по нашим позициям на всех направлениях.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Больше всего обстрелов, как и раньше сосредоточено на Мариупольском направлении.
«Из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреляли Широкино и Красногоровку. Из гранатометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по Марьинке, Новогригоровке, Новотроицком. По Новотроицком на Красногоровке огонь вели снайперы», - говорится в сообщении.
На Донецком направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попала Авдеевка. А на Луганском - оккупанты из минометов 120 и 82 миллиметровых минометов обстреляли балку Кошарную, а из гранатометов различных систем - Новоалександровку, Троицкое и Крымское.
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Напомним, за минувшие сутки погибших в зоне АТО среди украинских военнослужащих нет,однако трое получили ранения.
Кроме того, как сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. в так называемом «9 полка» российско-оккупационных войск за прошедшие 5 дней произошло 14 случаев самовольного оставления воинской части.
"Такое наглость выявило молодое пополнение подразделения, напуганное масштабными потерями и моральным упадком этого отряда оккупантов", - сказал спикер Минобороны по вопросам АТО.