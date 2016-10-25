Возле Станицы Луганской боевики обстреливают участки, с которых должны были выводиться войска

В конце дня 24 октября враг почти два часа обстреливал позиции сил АТО на окраинах Станицы Луганской. Огонь велся из гранатометов типа АГС-17, стрелкового оружия, также работал снайпер. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Луганской военно-гражданской админстрации.

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"Ситуация на линии разграничения относительно стабилизировалась. Однако, как отмечают военные, в Станице Луганской под вражеским огнем оказались именно те участки, откуда планировался вывод войск, согласно рамочным соглашениям Минских договоренностей. Наши бойцы были вынуждены открыть огонь в ответ из стрелкового оружия. Один солдат получил ранения", - прокомментировал ситуацию руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

Также боевики дважды открывали прицельный огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов в направлении Новоалександровки Попаснянского района.

Как сообщал УНИАН, всего за сутки боевики четыре десятка раз обстреляли позиции украинских военных. Горячее всего - на окраинах Мариуполя, где противник стрелял из зениток, гранатометов и минометов. Под огнем оказалась и Авдеевская промзона. По ней боевики били из артиллерии 122-го калибра и минометов.

По информации ТСН, осколками ранены четверо военных.