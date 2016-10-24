СМИ назвали все возможные версии уничтожения "Моторолы" (видео)

Кто, почему и зачем это сделал. От версий, что это дело рук украинских диверсантов до четкого кремлевского плана зачистки территории от неконтролируемых и нежелательных свидетелей.

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ТСН нашла немало версий убийства российского наемника.

Так, в сюжете говорится, что Павлов - гражданин России, ему было 33 года. По одним данным, родился в городе Ухта, по другим - в Сосногорске (Коми, автомномна республика РФ).

Сейчас рассматривается несколько версий ликвидации Павлова:

1. Главарь "ДНР" Захарченко обвинил украинцев и пригрозил "войной". В самопровозглашенных республиках в уничтожении террориста обвиняют "украинскую ДРГ".

2. Вскоре в день ликвидации "Моторолы" в пропагандистских россСМИ появилось видео организации "Мизантропик дивизион", члены которой якобы признаются в его уничтожении. Однако этой версии никто не поверил.

3. Политолог Кирилл Сазонов рассказал, что причина ликвидации - зачистка на территории самопровозглашенных республик.

Эту версию подтвердили и волонтеры InformNapalm, которые обнародовали переписку "Моторолы" с женой.