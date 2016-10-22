Волонтеры обнаружили "российский след" в ликвидации "Моторолы"

Об этом свидетельствует расследование InformNapalm, в котором впервые представлены материалы, прямо и косвенно указывающие на российский след.

Так, в распоряжении волонтеров оказались архивы с данными, полученными из гаджетов Арсения Павлова и его супруги — Елены Павловой (Коленкиной).

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"Поверхностный анализ информации указывает, что "Моторола" в последние недели перед своей гибелью был встревожен по поводу конфликта с российскими кураторами. Ему казалось, что он стал лишним. По этой причине он неделю не жил дома (хотя только 5 октября забрал ребенка из роддома) – ночевал в кабинете, вероятно опасаясь за свою жизнь", - говорится в расследовании.

В InformNapalm рассказали, как в одной из последних переписок супруга "Моторолы» упоминает, что в их доме в ночь с 15-го на 16-е октября снимали, после чего ей стало тревожно.

Павлов же проинструктировал ее, чтобы она не верила "старшим братьям" ("старшими братьями" в среде боевиков принято называть российские спецслужбы, а именно – ФСБ РФ).

Напомним, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР". Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".