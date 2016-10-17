СБУ: убийство "Моторолы" выгодно руководству РФ, так как он мог очень много рассказать

Об этом заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук в эфире телеканала «112 Украина».

«Он («Моторола») проходит по многим делам, основа которых - обвинения в террористической деятельности, в убийстве наших граждан. Кроме того, он был живым свидетелем многих событий. Он мог указать конкретные фамилии тех сотрудников российских спецслужб, которые давали указания боевикам убивать наших соотечественников», - сказал Ткачук.

Он также выразил убеждение, что сейчас на оккупированных территориях Донбасса происходит «зачистка» в рядах боевиков.

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«Сейчас на территории ОРДЛО есть элементы зачистки, потому что с начала первой чеченской кампании российские спецслужбы взяли на вооружение методы террористов и не гнушаются использованием именно таких способов для того, чтобы убирать неугодных им людей. Павлов действительно много знал и мог очень много рассказать. Нужно смотреть, кому это выгодно, а выгодно это российскому руководству - и политическому, и руководителям российских спецслужб для того, чтобы потом они сами не оказались на скамье подсудимых в каком-то из европейских уголовных судов, благодаря такому свидетелю, как Павлов», - сказал Ткачук.

Как сообщал УНИАН, 16 октября директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Донецке уничтожен террорист «Моторола».

В Украине "Моторола" обвиняется в военных преступлениях, в том числе в расстреле пленных.