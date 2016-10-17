Тука: Смерть "Моторолы" может повлечь за собой зачистки внутри "ДНР"

"Гадать можно много, ответ могут знать только исполнители. То, что это произошло, это в любом случае абсолютно логично. Месяца четыре назад я говорил, что проект "Новороссия" закрыт. То, что мы наблюдаем, череда смертей, это полностью укладывается в картину развития событий. Это не первая и не последняя", - сказал Тука в эфире телеканала "112 Украина".

Он считает, что Россия не будет использовать смерть "Моторолы" в своих целях.

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Отвечая на вопрос, может ли убийство "Моторолы" быть причиной эскалации со стороны боевиков, Тука сказал: "Да, это может быть на краткосрочном этапе. Скорее всего, будут проводиться определенные зачистки внутри так называемой "ДНР", так, как это было в соседнем "государстве", где правит граф Плотницкий. Все эти абсолютно логичные пазлы одной картины, проект закрыт".

Как сообщал УНИАН, 16 октября боевика "ДНР" Арсена Павлова подорвали в лифте в Донецке.