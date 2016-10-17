После ликвидации "Моторолы" Россия может прибегнуть к терактам на подконтрольной Киеву территории - эксперт

После смерти "Моторолы" Россия может прибегнуть к терактам / Скриншот видео

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает Эспрессо.TV.

"В связи с гибелью "Моторолы" и такими обстоятельствами его гибели, что его подорвали, вполне возможно ожидать вплоть до террористических атак со стороны Российской Федерации. Мы же прекрасно понимаем, что спецназовцы там исключительно русские, и если они будут проводить какие-либо контроперации, то это будут проводить сотрудники российских спецслужб, но никакие не боевики", - отметил Жданов.

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Он подчеркнул, что речь идет о терактах именно на территории, подконтрольной Киеву.

"Почему? Потому что нет смысла проводить там какие-то контртеррористические действия или контртеррористические атаки. Если это не были внутренние разборки", - добавил эксперт.

Он отметил, что боевики пытаются выставить убийство "Моторолы" в политическом свете - что Украина якобы ведет террористическую деятельность.