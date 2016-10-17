Уничтожение боевика "Моторолы": Маломуж назвал две возможные версии

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Наши спецслужбы, как правило, не используют такие методы террора. Поэтому если в боевой ситуации проводилась такая операция, то понятно, она оправданна. На данный момент мы знаем и оперативные данные, что шли большие противоречия между представителями военных структур, так называемых незаконных военных формирований, и особенно "Моторолы". Уже было несколько покушений, даже с ранениями и обстрелами", – сказал Маломуж.

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Он добавил: "Поэтому есть две версии. Возможно, это действительно внутренние разборки, возможно, санкционированные кураторами из Москвы, потому что разные кураторы. И с другой стороны, возможная причастность наших патриотов, наших спецслужб, которые через свои возможности это сделали. Но таких фактов очень мало и мы не имеем такой мощной системы борьбы за границей такими террористами".

Напомним, в воскресенье, 16 октября, боевика "ДНР" Арсена Павлова подорвали в лифте в Донецке. В СБУ и в "ДНР" подтвердили факт смерти "Моторолы".