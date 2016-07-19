На Донбассе подорвалась БМП 93-й бригады, двое военных погибли - волонтер

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"В Луганской области, возвращаясь с задания, на БМП подорвались наши ребята из 93-й бригады. После подрыва по нашим ребятам из засады открыли огонь", - рассказал волонтер.

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По его словам, погиб командир 9-й роты позывной "Оса" и ещё один боец.

"Трое человек получили ранения, в том числе ротный 7-й роты позывной "Стаф". Один мальчик очень тяжёлый. Сейчас за него борются врачи в Северодонецке", - говорится в сообщении Мысягина.

Ранее журналист Роман Бочкала сообщил, что 18 июля террористы накрыли огнем позиции 53-й бригады под Зайцево, четыре бойца АТО погибли.