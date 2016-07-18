Террористы накрыли огнем позиции 53-й бригады под Зайцево, четыре бойца АТО погибли - журналист

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала.

"Не хотел писать, надеялся, что не подтвердится… Но в ГШ говорят, что таки да. Сегодня в 3 утра, между Зайцево и Майорском было прямое попадание в позиции 53 бригады. Имеем потери: 4 "двухсотых" и 3 "трехсотых", - написал он.

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По словам журналиста, противник не ограничивал себя в калибре – 120 мм, 150 мм.

"Наши отвечают - никто не запрещает. Но что у них есть? Стрелковое, гранатометы, АГС… Все тяжелое отвели. Так и воюем. Вообще ситуация в районе Зайцево заметно обострилась", - отметил Бочкала.

Ранее в АП сообщили, что на протяжении минувших суток в зоне проведения АТО 1 украинский военный погиб, 5 – получили ранения.