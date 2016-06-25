Боевики из минометов и гранатометов обстреляли контрольный пост "Майорск"
16:18, 25 июня 2016Война
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Российско-террористические войска обстреляли из минометов и гранатометов контрольный пост "Майорск", где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы и ВСУ.
Пострадавших среди пограничников нет / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
"Сегодня боевики обстреляли из минометов и гранатометов контрольный пост "Майорск", где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы и ВСУ. Огонь велся из населенного пункта Горловка, на временно неподконтрольной территории. Пострадавших среди пограничников нет", - говорится в сообщении.
Напомним за сутки боевики 61 раз обстреляли позиции ВСУ.
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