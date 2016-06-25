Боевики из минометов и гранатометов обстреляли контрольный пост "Майорск"

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Сегодня боевики обстреляли из минометов и гранатометов контрольный пост "Майорск", где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы и ВСУ. Огонь велся из населенного пункта Горловка, на временно неподконтрольной территории. Пострадавших среди пограничников нет", - говорится в сообщении.

Напомним за сутки боевики 61 раз обстреляли позиции ВСУ.