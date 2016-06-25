Обострение ситуации в зоне АТО набирает обороты: за сутки 61 обстрел позиций военных

Из них 28 на Мариупольском, 24 на Донецком направлении, и 9 на Луганщине, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Так, на Мариупольском направлении укрепления ВС Украины в районе Марьинки, Широкино, Лебединского и Старогнатовки российские оккупанты обстреливали из всех видов стрелкового оружия и гранатометов, а позиции неподалеку Красногоровки, Тарамчука, Талаковки, Водяного, и Чермалыка - из минометов.

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Отмечается, что на Донецком направлении близ Опытного, Верхнеторецкого и Луганского противник использовал стрелковое оружие, пулеметы крупного калибра и гранатометы, а близ Зайцево и Майорска еще и - 82 мм минометы. По укреплениям в районе Песков велся огонь из 122-мм артустановок.

По защитникам Авдеевки и шахты Путиловская (Бутовка) оккупанты несколько раз за сутки осуществляли обстрелы из вооружения БМП, гранатометов и минометов различных калибров. Огонь велся с территории временно оккупированных Ясиноватой и Минерального.

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По данным пресс-центра, на Луганщине враг стрелял по позициям сил АТО близ Попасной и Новозвановки из стрелкового оружия, пулеметов и автоматических гранатометов, а впоследствии к обстрелу подключились и минометы. Также, неприцельным огнем по укреплениях неподалеку от Новоалександровки и Новозвановки из минометов противник пытался спровоцировать наших бойцов на огонь в ответ.