МВД объявило в розыск боевика "Гиви"

Информация о розыске "Гиви" появилась на сайте МВД в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти".

Отмечается, что боевик исчез 23 мая 2016 года в Донецке.

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"Гиви" обвиняется в совершении преступления по ч. 5 ст. 260 УК Украины - создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, что привело к гибели людей. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Кроме того, на сайте МВД сообщается, что суд разрешил задержание Толстых.