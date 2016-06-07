МВД объявило в розыск боевика "Гиви"
12:38, 07 июня 2016Война
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Полиция объявила в розыск боевика так называемой ДНР Михаила Толстых "Гиви".
"Гиви" объявили в розыск / Скриншот
Информация о розыске "Гиви" появилась на сайте МВД в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти".
Отмечается, что боевик исчез 23 мая 2016 года в Донецке.
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"Гиви" обвиняется в совершении преступления по ч. 5 ст. 260 УК Украины - создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, что привело к гибели людей. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
Кроме того, на сайте МВД сообщается, что суд разрешил задержание Толстых.
"Гиви" объявили в розыск / Скриншот
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