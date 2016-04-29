Обстрел КПП "Еленовка", при котором погибли люди, спланировали оккупационные войска РФ - Турчинов
Обстрел контрольно-пропускного пункта (КПП) "Еленовка" в Донецкой области, в результате которого погибло 4 мирных жителя, был заранее спланирован оккупационными войсками России.
Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, добавив, что обстрел велся со стороны фильтровальной станции возле населенного пункта Ясное на неподконтрольой Украине территории.
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"Этот циничный провокационный акт имел целью дискредитировать в глазах гражданского населения временно оккупированных территорий и международного сообщества имидж Украины и ее Вооруженных сил накануне очередной встречи Трехсторонней контактной группы в Минске и большого христианского праздника – Пасхи", - подчеркнул Турчинов.
Как отметил секретарь СНБО, совершенное преступление свидетельствуют о том, что провокация была заранее тщательно спланирована. В частности, этому предшествовал ряд событий.
Так, Турчинов отметил, что накануне в Донецк прибыла группа российских корреспондентов-пропагандистов, которые одними из первых прибыли на место осуществления провокации и сразу же начали прямое включение с места события.
"Начиная с 26 апреля, боевиками была начата подготовка к кровавой провокации путем искусственного создания очереди на выезде из населенного пункта Еленовка под надуманными предлогами и затягивание проверки граждан, которые осуществляли выезд с оккупированных территорий. Представитель так называемой «ДНР» Е.Басурин заблаговременно «прогнозировал» и анонсировал обстрел контрольного пункта въезда-выезда в населенном пункте Еленовка, который находится на подконтрольной российско-террористическим группировкам территории", - подчеркнул Турчинов.
При этом он отметил, что на основании неоспоримых фактов и свидетельств местных жителей становится четко понятно, что стрельба по гражданским людям осуществлялась из района фильтровальной станции возле населенного пункта Ясное (северо-западная окраина Докучаевска (47°47'28.7" 37°37'59.4")), которая находится на подконтрольной боевикам территории, на расстоянии около 4 километров от места трагедии.
"Необходимо подчеркнуть, что украинская сторона неуклонно выполняет Минские договоренности и взятые на себя обязательства. Нами осуществлен отвод тяжелого вооружения, танков, артиллерии и минометов на определенные расстояния от линии соприкосновения, что подтверждается постоянными проверками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, информирует мировую общественность и помогает урегулировать обстановку на востоке Украины, в то время как российско-террористические группировки постоянно нарушают эти договоренности, угрожают и всячески препятствуют деятельности мониторинговой миссии", - подчеркнул Турчинов.
В то же время секретарь СНБО привел факты, которые свидетельствуют о непричастности Вооруженных сил Украины к событиям в селе Еленовка.
В частности, Турчинов подчеркнул, что наблюдателями как российской, так и украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в период с 00.00 до 06.00 27 апреля не зафиксировано ни одного обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Еленовка из артиллерийских систем. Также он отметил, что в течение последнего месяца нет ни одного подтвержденного случая нарушения режима прекращения огня со стороны украинских сил с применением артиллерии в этом районе.
"Таким образом, приведенные факты опровергают обвинения российских пропагандистских СМИ о якобы причастности подразделений Вооруженных сил Украины в гибели людей в населенном пункте Еленовка и, соответственно, указывают на проведение комплекса провокационных действий и кровавого теракта со стороны российских оккупационных войск и незаконных вооруженных формирований с целью дискредитации сил АТО и информационного прикрытия дальнейшей военной эскалации конфликта", - подчеркнул Турчинов.
В связи с этим он заявил, что такие случаи являются очередным доказательством преступления против мирного населения и не могут оставаться без внимания. "Они должны тщательно расследоваться не только в рамках Трехсторонней контактной группы, а международным военным трибуналом", - подчеркнул Турчинов.