Обстрел КПП "Еленовка", при котором погибли люди, спланировали оккупационные войска РФ - Турчинов

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, добавив, что обстрел велся со стороны фильтровальной станции возле населенного пункта Ясное на неподконтрольой Украине территории.

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"Этот циничный провокационный акт имел целью дискредитировать в глазах гражданского населения временно оккупированных территорий и международного сообщества имидж Украины и ее Вооруженных сил накануне очередной встречи Трехсторонней контактной группы в Минске и большого христианского праздника – Пасхи", - подчеркнул Турчинов.

Как отметил секретарь СНБО, совершенное преступление свидетельствуют о том, что провокация была заранее тщательно спланирована. В частности, этому предшествовал ряд событий.

Так, Турчинов отметил, что накануне в Донецк прибыла группа российских корреспондентов-пропагандистов, которые одними из первых прибыли на место осуществления провокации и сразу же начали прямое включение с места события.

"Начиная с 26 апреля, боевиками была начата подготовка к кровавой провокации путем искусственного создания очереди на выезде из населенного пункта Еленовка под надуманными предлогами и затягивание проверки граждан, которые осуществляли выезд с оккупированных территорий. Представитель так называемой «ДНР» Е.Басурин заблаговременно «прогнозировал» и анонсировал обстрел контрольного пункта въезда-выезда в населенном пункте Еленовка, который находится на подконтрольной российско-террористическим группировкам территории", - подчеркнул Турчинов.

При этом он отметил, что на основании неоспоримых фактов и свидетельств местных жителей становится четко понятно, что стрельба по гражданским людям осуществлялась из района фильтровальной станции возле населенного пункта Ясное (северо-западная окраина Докучаевска (47°47'28.7" 37°37'59.4")), которая находится на подконтрольной боевикам территории, на расстоянии около 4 километров от места трагедии.

"Необходимо подчеркнуть, что украинская сторона неуклонно выполняет Минские договоренности и взятые на себя обязательства. Нами осуществлен отвод тяжелого вооружения, танков, артиллерии и минометов на определенные расстояния от линии соприкосновения, что подтверждается постоянными проверками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, информирует мировую общественность и помогает урегулировать обстановку на востоке Украины, в то время как российско-террористические группировки постоянно нарушают эти договоренности, угрожают и всячески препятствуют деятельности мониторинговой миссии", - подчеркнул Турчинов.

В то же время секретарь СНБО привел факты, которые свидетельствуют о непричастности Вооруженных сил Украины к событиям в селе Еленовка.

В частности, Турчинов подчеркнул, что наблюдателями как российской, так и украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в период с 00.00 до 06.00 27 апреля не зафиксировано ни одного обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Еленовка из артиллерийских систем. Также он отметил, что в течение последнего месяца нет ни одного подтвержденного случая нарушения режима прекращения огня со стороны украинских сил с применением артиллерии в этом районе.

"Таким образом, приведенные факты опровергают обвинения российских пропагандистских СМИ о якобы причастности подразделений Вооруженных сил Украины в гибели людей в населенном пункте Еленовка и, соответственно, указывают на проведение комплекса провокационных действий и кровавого теракта со стороны российских оккупационных войск и незаконных вооруженных формирований с целью дискредитации сил АТО и информационного прикрытия дальнейшей военной эскалации конфликта", - подчеркнул Турчинов.

В связи с этим он заявил, что такие случаи являются очередным доказательством преступления против мирного населения и не могут оставаться без внимания. "Они должны тщательно расследоваться не только в рамках Трехсторонней контактной группы, а международным военным трибуналом", - подчеркнул Турчинов.