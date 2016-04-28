Открытие КПП в Станице Луганской невозможно из-за обстрелов и повреждения помещений - Тука

Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука. «К сожалению, мы каждый день получаем информацию об обстрелах Станицы Луганской. Я не вижу никакой логики в этом, но, видимо, боевики делают все, чтобы мы не смогли восстановить деятельность Станично-Луганского пункта пропуска. Завтра утром у меня будет совещание с представителями всех силовых структур по поводу деятельности КПП. Мое убеждение остается неизменным: если террористы 48 часов не будут вести обстрелы, то, вполне возможно, мы снова откроем пункт. Но это не произойдет так быстро, так как из-за обстрелов были значительно повреждены помещения силовиков и служб, которые работали на КПП, и оборудование связи, поэтому необходимо определенное время для их ремонта», - отметил Тука.

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Он также прокомментировал ситуацию с возможным открытием работы КПП в г. Золотое.

«Что касается КПП в Золотом — украинская сторона полностью готова. От сотрудников ОБСЕ я узнал, что руководство «ЛНР» заявляет о каком-то минировании трассы, по которой будут идти люди и транспорт. Однако я уверен, что никаких мин там нет. Но мы попросили привлечь к разминированию иностранных специалистов. Поэтому говорить о сроках открытия мы не можем, это зависит не от нас, а от представителей ОБСЕ, которые договариваются с представителя так называемой «ЛНР», - добавил Тука.

Как сообщал УНИАН, пропуск граждан через контрольный пункт «Станично-Луганское» на линии разграничения в Луганской области был приостановлен 8 апреля. Такое решение было принято штабом АТО, из-за значительной активизации обстрелов незаконными вооруженными формированиями в данном районе.