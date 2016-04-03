В "ДНР" заявляют об обнаружении в районе Дебальцево захоронения украинских военных

Как передает Nbnews, об этом сообщил российским журналистам в воскресенье представитель "минобороны "ДНР".

"В районе Дебальцево обнаружено захоронение украинских военнослужащих, там более как десяток тел. Сегодня будет проводиться эксгумация с последующей отправкой в морг", - сказал так называемый представитель ведомства.

Читайте такжеВ прифронтовых селах Луганской области ремонтируют коммуникации и хоронят погибших

По его словам, эксгумацией найденных тел будут заниматься представители "народной милиции "ЛНР".

"Будут заниматься и контролировать процесс на месте представители народной милиции Луганской народной республики", - сказал террорист.