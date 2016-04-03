В "ДНР" заявляют об обнаружении в районе Дебальцево захоронения украинских военных
12:27, 03 апреля 2016Война
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В "ДНР" заявляют об обнаружении в районе Дебальцево захоронения бойцов Вооруженных Сил Украины, в котором якобы находятся более десятка тел.
В районе Дебальцево якобы обнаружено захоронение бойцов ВСУ / vlada.io
Как передает Nbnews, об этом сообщил российским журналистам в воскресенье представитель "минобороны "ДНР".
"В районе Дебальцево обнаружено захоронение украинских военнослужащих, там более как десяток тел. Сегодня будет проводиться эксгумация с последующей отправкой в морг", - сказал так называемый представитель ведомства.
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По его словам, эксгумацией найденных тел будут заниматься представители "народной милиции "ЛНР".
"Будут заниматься и контролировать процесс на месте представители народной милиции Луганской народной республики", - сказал террорист.
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