На оккупированном Донбассе много братских могил - докладчик ПАСЕ

Об этом он сказал сегодня в Страсбурге на летней сессии ПАСЕ во время представления доклада о пропавших без вести в результате конфликта на востоке Украины.

Докладчик подчеркнул, что одной из крупнейших проблем в поиске пропавших без вести лиц на Донбассе является существование захоронений людей в братских могилах.

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"После Иловайской трагедии мы имеем 243 украинских солдата, которые были убиты... И мы не имеем возможности собрать такое большое количество тел. Есть очень большое количество не установленных солдат, которые похоронены во временных братских могилах", - сказал Шеридан.

Как сообщил докладчик ПАСЕ, несколько братских захоронений расположены на оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях, и на данный момент там нет возможности провести эксгумацию и идентификацию человеческих останков.

Шеридан также подчеркнул, что режим прекращения огня должен быть главным условием для успешного проведения процесса эксгумации и идентификации тел погибших.

Как сообщал УНИАН, ПАСЕ сегодня планирует призвать Украину, Россию и террористов создать совместную рабочую группу по поиску пропавших без вести лиц.

Также ПАСЕ планирует призвать Россию и боевиков освободить всех заложников и создать механизм поиска пропавших без вести.