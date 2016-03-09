В течение дня боевики из гранатометов обстреляли ряд укреплений сил АТО

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook. «На Донецком направлении враг 19 раз обстрелял наши укрепления недалеко от Авдеевки, Опытного, Красногоровки, Новгородского, Троицкого, Луганского, Майорска, Зайцево и Мироновского из гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов», - говорится в сводке по состоянию на 18 час.

Читайте такжеЗа прошедшие сутки в зоне АТО ранены 8 украинских военных

Отмечается, что на Мариупольском направлении боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов по опорным пунктам ВСУ вблизи Водяного и Гнутово.

«Неприцельный огонь из миномета калибра 120 мм российские наемники вели по позициям сил АТО в районе Луганского, а из пулеметов и гранатометов - вблизи Невельского и Авдеевки», – добавили в штабе.