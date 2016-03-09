ДРГ боевиков обстреляла наблюдательный пункт ВСУ в районе Трехизбенки - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки боевики продолжили обстрелы позиций ВСУ, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Зафиксированы 43 обстрела, из них 37 - на Донецком направлении, и 5 на Мариупольском.

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По опорным пунктам вблизи Опытного, Авдеевки, Луганского и Зайцевого террористы осуществили 12 минометных обстрелов. Под минометным огнем оказались защитники шахты Бутовка и позиции "Зенит".

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С БМП враг вел огонь по нашим бойцам в районе Луганского.

Из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов различных систем российские террористы обстреливали укрепления сил АТО неподалеку Песков, Мироновского, Новгородского, Троицкого, Красногоровки, Майорского и Верхнеторецка.

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На Мариупольском направлении боевики активизировались неподалеку Широкино, Старогнатовки и Марьинки.

Около 19:00 ДРГ подошла к наблюдательному пункту ВСУ в районе Трехизбенки на расстоянии до 200 метров и открыла огонь из стрелкового оружия. Личным составом был открыт отвестный огонь. В 19.35 противник прекратил ведение огня и отошел на другой берег реки. Потерь среди наших бойцов нет.