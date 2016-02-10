Возле Донецкого аэропорта на растяжке подорвались трое украинских бойцов

Неподалеку от аэропорта Донецка трое украинских солдат подорвались на растяжке, сообщает корреспондент ТСН.uа.

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По информации издания, эти военные из 58-й бригады. Раненых везут в Днепропетровск, где их госпитализируют.

"К сожалению, сегодня есть один погибший и двое пострадавших. Благодаря оказанной медицинской помощи, состояние их здоровья удовлетворительное. Возможно, смогут воевать и дальше", - объяснили военные медики.

Кроме того, еще один боец получил небоевое ранения – он попал в ДТП. В общем, говорят военные, в районе Донецкого аэропорта стало тише, боевики ведут обстрелы, максимум, из пулеметов. "Интенсивность обстрелов идет на снижение. Преимущественно стрелковое оружие используют", - говорят бойцы.