В плену боевиков на Донбассе остаются 136 украинцев - Геращенко

Об этом в комментарии радио "Свобода" сообщила уполномоченный президента по урегулированию конфликта на Донбассе, член подгруппы по обмену пленными в Минске Ирина Геращенко.

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«По последней информации, которую еженедельно обновляет Служба безопасности Украины, в заложниках – 136 граждан Украины. Это и военные, и гражданские, и, кроме того, 9 человек, которых удерживают как политзаключенных в российских тюрьмах», – отметила Геращенко.

13 января после очередного заседания контактной группы стороны договорились об освобождении из плена в ближайшее время более 50 человек с обеих сторон конфликта. Но обмена не произошло. 27 января после заседания трехсторонней контактной группы в Минске пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что вопрос обмена заложниками остается заблокированным боевиками.

В конце 2015 года, по информации СБУ, в списке пленных и заложников было 139 украинских граждан.