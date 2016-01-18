СБУ надеется на освобождение 25 человек из плена боевиков в ближайшие дни - Тандит

Украинская сторона надеется на освобождение 25 человек из плена группировок «ДНР» и «ЛНР» в ближайшие дни, однако говорить о чем-то конкретно пока сложно.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

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«Мы никогда не анонсируем дня, времени и места освобождения заложников. Каждый раз, когда мы туда заходим за нашими ребятами, проводится военная операция. Те, кто туда заходят, фактически рискуют жизнью. Поэтому все данные закрыты. Мы только можем сказать, что в любой момент в течение нескольких часов мы можем забрать наших ребят», - сказал он.

По словам Тандита, Украина готова провести обмен своих граждан на 35 человек, совершивших преступления против целостности Украины.

На уточняющий вопрос, кто эти люди, Тандит ответил: «Все, кто совершает преступление против целостности Украины, и отождествляет себя с самопровозглашенными так называемыми «республиками», может попадать в список тех, кого мы можем передавать. Мы также работаем со списками, которые были переданы в прошлом году, - около тысячи человек со стороны Донецка и Луганска. Это - разные люди, не только те, кто был с оружием в руках. Например, сопровождавшие группу диверсантов, которые заходили в сторону Константиновки, чтобы подорвать один из блокпостов».

13 января пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что по итогам заседания контактной группы в Минске стороны договорились об освобождении из плена в ближайшее время более 50 человек с обеих сторон конфликта. Тогда же, 13 января, сепаратисты группировки «ДНР» заявили о подготовке списка пленных украинских военных для обмена с Киевом. По словам пророссийских боевиков, сначала украинская сторона заявила о готовности вернуть 50 человек, но пока списки поданы на 36 задержанных.

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В конце 2015 уполномоченное президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщала, что, согласно уточненной информации от СБУ, в списке пленных - 139 украинцев.

Освобождение и обмен пленными является одним из условий минских соглашений.