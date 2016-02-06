Боевики увеличивают количество обстрелов и провокаций - штаб АТО

Накануне заседания рабочей группы в нормандском формате на уровне министров иностранных дел по урегулированию ситуации на Донбассе, боевики пророссийских НВФ увеличивают количество провокаций и обстрелов. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба АТО.

«По всей линии соприкосновения враг применяет не только запрещенное оружие и диверсионно-разведывательные группы, но и мобильные минометные группы, наподобие тех, что действовали в Чечне и применялись летом 2014 и 2015 годов», - говорится в сообщении.

По оперативным данным штаба АТО, в течение последней недели террористы активно применяли мобильные минометные группы ночью, для обстрела не только укреплений украинских войск, но и собственных позиций, с целью дальнейшего обвинения украинских военнослужащих в несоблюдении Минских договоренностей и применении запрещенного оружия.

Такие группы обстреливали позиции неподалеку: Горловки - Зайцево, Александровки - Марьинки, Красногоровки и Коминтерново - Гнутово - Талаковки.

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На этих направлениях больше всего зафиксировано применение боевиками 120-мм минометов, которые быстро меняли место дислокации на тентованных автомобилях «Урал», подчеркивается в сообщении.